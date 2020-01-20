東方民調：不斷開倉派米　未解核心問題

經反修例風波蹂躪，香港經濟市道堪稱史上最差，倒閉潮、失業潮湧現。港府自去年八月起推出共四輪短期紓困措施，已耗資高達二百五十億元，圖以公帑補貼減輕旅遊、零售及餐飲業損失，港府不斷「開水喉」，但成效令人質疑。港府近日公布施政報告「下集」，年增一百億元推出十項措施紓困。有立法會議員及學者批評特首林鄭月娥政治智慧低，不斷巧立名目開倉派米，以挽回民意，惟新措施不完善，並無解決核心問題。

港府去年先後推出四輪紓困措施，包括八月中及九月初推出的支援中小企措施，減免政府場地的租金，並為中小企提供九成信貸擔保等，涉款一百九十一億元。其後，政府於十月再撥款廿億元予旅遊業界，按人頭補貼旅行社及豁免一千幾百元牌照費等，十二月初再減免商業用戶水電費及排污費，讓打工仔可延遲或分期交稅等，涉款四十億元。

財政司司長陳茂波預告，香港經濟環境惡化，港府稅收及賣地收入減少，可能導致港府過去十五年來首次錄得財赤，金額約八百億元，若港府應要求向市民派錢，財赤更會超越一千億元。正當各界擔心經濟衰退，港府突然宣布就長者福利、勞工福利及房屋支援推出十項紓困措施，預計為庫房帶來共一百億元的額外財政負擔。林鄭承認去年十月發表的施政報告太簡單，稱新十招可視作施政報告「下集」。

港府新十招較一次性措施更增加庫房長遠負擔，被轟慷納稅人之慨，甚至向商界開刀，當中逾半措施涉及勞工福利，惟部分政策未向商界取得共識，商界更埋怨再一次被「擺上枱」。為圖息民怨，無能港府不斷開「期票」，早前宣布向運輸業界提供為期六個月的燃料補貼或一筆過補貼，但逾十五億元的補貼最快需待今年下半年才能發放，的士及紅色小巴業界炮轟港府「手腳慢」，難解燃眉之急。

立法會議員尹兆堅斥港府新一輪措施是巧立名目，不斷開倉派米以挽回民意，惟推動民生措施力度不足，亦無法解決政治問題。而理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強質疑，港府章法已亂，林鄭為求搶風頭，不顧一切推出新措施，惟新措施並不完善，難解決核心問題。