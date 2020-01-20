東方民調：政府止暴無能　十招紓困被轟期票

反修訂《逃犯條例》風波平息無期，農曆新年運輸業爆發首輪減薪裁員，零售業擬關閉分店。政府卻無視近千億財赤危機，一邊喊窮一邊大花筒「開倉」，欲年花百億元推出十項紓困措施。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府藥石亂投，亂派掩口費圖息民怨，又指黑暴長期禍害民生，未來經濟環境勢必持續惡化，倒閉裁員潮一觸即發。受訪者又認為港府止暴不力，即使不斷推出紓困措施也於事無補，香港難恢復生機。

面對持續逾七個月的反修例風波，港府只識「口水止暴」，竟開庫房亂派一百億元公帑推十項紓困措施，不但無視高齡海嘯侵襲，年增五十億元經常性開支將普通及高額長者生活津貼合二為一，又放寬兩元乘車優惠至六十歲，更強拖商界落水，在欠缺勞資共識下逐步要將勞工假及公眾假劃一。惟市民對新十招並非全數受落，更質疑部分政策例如租金管制只屬研究階段，最後恐又是不了了之。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百八十三名十八歲或以上市民，結果顯示，對於港府再推出十招紓困，兩成八受訪者質疑亂派掩口費，圖息民怨；兩成四批評港府止暴無力，措施如止痛藥；另兩成四轟當局藥石亂投，濫出招。

港府面臨財赤，一邊喊窮卻年增百億元推出紓困措施，四成受訪者指，措施只能暫緩市民負擔，但無助救港；三成四批評港府施政矛盾；一成四轟罔顧下屆政府財政穩健。

特首林鄭月娥指去年施政報告太簡單，將十項新措施視為「下集」，四成三受訪者斥她政治智慧低，章法亂；三成四質疑她為減輕政治壓力才推出新招；一成轟她巧立名目，為博取掌聲。

港府曾推出多輪紓困措施，惟運輸業補貼料下半年才發放，部分措施屬研究階段，三成七批評效率低，玩殘市民；兩成五揶揄港府只識口水止暴；兩成一斥港府開期票，短期難兌現。

年近歲晚，運輸業首爆裁員減薪，有零售業擬關閉分店，四成四受訪者歸咎黑暴衝擊導致民不聊生；兩成六擔心經濟環境惡化；兩成憂倒閉裁員潮一觸即發。

港府不斷開倉派米圖挽回民意兼救市，三成七受訪者轟當局止暴不力，難解決問題；三成六無奈指於事無補，推動民生措施欠力度；一成七認為香港難恢復生機。

綜觀情況，大部分受訪者直指港府已推出多輪措施，不過對救市、紓困甚至平息民怨也成效不大，批評港府無力止暴制亂，紓困措施只是「止痛藥」，根本無助救港。