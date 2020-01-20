探射燈：食環發牌效率低　業界促簡化程序

黃家和表示，業主及食肆東主均有責任確保相關店舖沒有僭建。

食肆僭建問題沒完沒了，一旦被屋宇署指出屬違例建築物，有可能不被簽發牌照而令其無法營業，惟亦有可能僅指日後會採取執法行動而令食環署簽發牌照，被批做法不足以遏止違例建築物。有飲食團體認為，食環署未有認真處理僭建問題，應檢討發牌程序，業主及食肆東主有責任確保該場地適合做食肆，亦應倣效外國做法，加快簽牌效率。

食環署在處理食物業牌照申請時會諮詢屋宇署，若屋宇署實地視察時發現相關處所有違例建築物從處所伸延出來，將會反對簽發牌照直至該違例建築物被拆除為止，食環署亦不會簽發牌照；惟屋宇署亦有可能不反對簽發牌照，日後才採取執法行動，加上其他部門不反對下，食環署仍會簽發牌照，以致過往遏止違例建築物的作用有限。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，食肆僭建仍繼續經營屬個別事件，業主在出租作食肆前，有責任確保該場地適合作食肆並合乎牌照條件，而租客亦需透過律師查清所有條款，食環署在此問題上一直未有認真處理，程序繁複及效率低。他又指，日本在簽發牌照時會較清晰，在確認合乎一切條件後最快可在1日內發出牌照，惟香港則最快亦需3個月。

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