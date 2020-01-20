探射燈：拖延清拆僅輕罰　業主屢無視命令

僭建執法傾向罰款為主，早前新界首宗被裁定罪成的僭建案被告僅罰款2萬多港元。

屋宇署負責建築物僭建事宜，一旦發現有僭建情況會向涉事業主發出法定命令，要求違規者在指定日期內完成清拆或糾正，不遵循法定命令屬刑事罪行，最高可判監禁1年及罰款20萬港元，若情況持續將每日款罰2萬港元。然而，過往有村屋僭建個案即使被法院判刑後，亦僅以罰款2萬多元了事，對違規業主阻嚇力有限。

食肆業主收到屋宇署頒令要求清拆僭建物，拖延逾年未有執行命令仍然相安無事，早在2012年首宗新界村屋違規僭建個案，2名村民因違規將村屋加建至4層，卻拖延清拆逾300天，最終被裁判官裁定2人罪成，各判罰款2.6萬多港元，與法例訂明每日可罰2萬港元的水平相去甚遠。

執業大律師陸偉雄指，拖延執行清拆令後果可大可小，相關物業可被「釘契」而較難轉讓，政府亦可視乎僭建物的危險程度而主動清拆並向業主收回款項，法例亦訂明違規者可被判監及每日款罰，惟大多數違規個案都罰款了事，對部分業主有如隔靴搔癢，認為監禁可起更大警惕作用，「部分業主只會租間舖畀人，釘契對佢冇乜影響，而罰錢通常都唔會去到上限，令到啲人覺得用錢解決到嘅問題就唔係問題。」

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