探射燈：食肆僭建牌照發　屋署食環懶執法

食肆僭建問題持續，大圍有食肆在未經同意下將一條煙囪穿過天井，屋宇署證實煙囪的支架屬僭建物。

飲食業競爭激烈，食肆為求生意各出奇謀，大圍有食肆將排氣煙囪穿過鄰舖天井並架設支架承托，多年來令天井衞生變差，晚間更淪為「老鼠樂園」；深水埗有食肆在天井放置雪櫃及儲物櫃，並疑似違規建築。但該些「案底纍纍」的食肆依舊獲食環署批出牌照，立法會議員狠批部門間各自為政，令違規食肆繼續經營，無疑靠害市民。

大圍積壽里附近一個天井，數年前被毗連食肆在未經天井業主同意下，鑿穿牆壁將一條大型排氣煙囪穿越天井，並在天井上方的大廈外牆設置支架。業主譚女士表示，早前透過訴訟及向各部門多番投訴亦交涉無果，但煙囪穿過的天井位置有個大洞，曾被人多次闖進，譚為此安裝多部閉路電視，卻發現天井成了老鼠樂園，老鼠結伴出動，並遺下大量老鼠屎。

沙田區區議員黃學禮指，政府部門之間溝通不足，煙囪引致的鼠患問題業主要自行清理，部門卻未有加強檢控，對譚並不公平。屋宇署證實地舖伸出天井的通風管道，並沒有經該署批准圖則及同意而進行，該署去年4月中頒令要求該地舖業主，在60日內完成清拆通風管道的金屬架，惟至今過了近9個月仍原封不動。

另一邊廂，深水埗一間茶餐廳亦內有乾坤，食肆內的天井約有200平方呎，頂部設有大型帳篷，天井內放置一張可容納8人的大餐桌、雪櫃及雜物櫃，附近更設有一間獨立洗手間，有如包廂的格局，疑似可讓食客獨立「包場」。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會早在2003年，已針對食肆僭建問題提出建議，食環署同意業界關注指即時拆除違例建築物有難處，建議持牌人在轉讓牌照時才拆除，否則不會批准簽發或轉讓牌照，惟上述2間食肆已最少1次易手，而易手期間僭建物仍在，卻仍獲批普通食肆牌照。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員柯創盛直指，部門不執法及各自為政，造成環境衞生問題甚至令市民飽受安全威脅。他又指，放任處理相關問題猶如社區炸彈，促請食環署及屋宇署加強協調及一視同仁，對冥頑不靈的食肆及業主應加強檢控。

食環署發言人指，大圍的食肆懷疑有違規構築物，該署已轉介屋宇署跟進。另外，該署巡查深水埗的食肆時，發現有關天井懷疑有違規構築物，及未獲批准下在上址放置雪櫃及雜物櫃，亦將個案轉介屋宇署跟進，並會繼續意上述兩食肆情況及採取適當行動。發言人又指，該署沒有就食肆非法擴展營業範圍收到的投訴作統計，而2018年底至2019年底，該署就有關問題提出1900宗檢控。

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