Dr.東：全球首個放射結合免疫治療　提高肝癌患者根治機會

原發性肝癌是本港5大癌症殺手，每年約有1800多宗，以往根治方式只能依賴手術切除或移植肝臟，甚至只能以長時間用藥物控制病情，效果欠佳。香港大學李嘉誠醫學院與瑪麗醫院合作，成功研究全球首個結合立體定位放射治療和免疫治療方式，針對性消除中期肝癌腫瘤，提高完全根治機會。負責研發治療的醫生指，有關方式能以低風險且極少副作用下，有效將腫瘤縮小，目前已有5五位病人接受有關治療，當中有3人已完全根治，其餘2人的腫瘤亦縮小至少3成以上。

港大外科臨床副教授及瑪麗醫院榮譽顧問醫生陳智仁表示，有關治療方案屬於全新策略，採取先縮後消除的方式根治，主要針對腫瘤體積不少於8厘米，未有影響主幹血管且腫瘤數量少於4粒的病人。整個治療約5至6個月，確診病人先會接受碘油塗染，然後以立體定位放射治療照射消除腫瘤，該療程需要5天時間；其後2至3星期就會接受免疫治療，約每2至3星期打1針，為期4個月。

陳指，有關療程主要利用輻射照死癌細胞腫瘤，並縮小至可進行手術切除的地步。現時有5名病人接受有關治療，其腫瘤大小約為8.5厘米至16厘米，經治療後平均已縮小5成；當中有2名病人的腫瘤更完全消失，相關症狀亦消除，有1人的腫瘤縮小後，經過手術亦已完全根治。另外2人的腫瘤亦已縮小，但陳指他們因年齡關係拒絕進行切除手術，而2人目前仍定期接受觀察。

港大臨床腫瘤科助理教授及瑪麗醫院榮譽副顧問醫生蔣子樑表示，有關治療方案除了針對體積大於8厘米的肝癌腫瘤外，亦需要符合因無法動手術根治、未有出現黃疸或腹水、沒有免疫系統失調症和沒有擴散至其他器官人士，才能接受治療。他又指，有關方式以放射形式比傳統藥物控制更準確及有效，而且免疫治療會強化病人的免疫系統，令治療效果更顯著；整個過程亦毋須留院、麻醉和留下手術創口。

經過治療康復的55歲病人郭先生，於前年6月發現肝臟有1個9厘米腫瘤，但其肝臟因較細小，不適宜進行手術直接切除，最後接受有關方案。經治療後，郭的腫瘤已縮小至1.4厘米，而去年3月經過手術後，餘下腫瘤更完全消除，至今已重投日常工作和生活，未見有復發迹象。

陳智仁指，每年約有1800多宗肝癌個案，當中有7成，即1200宗無法進行手術切除腫瘤，相信新技術推出後，大約有600宗病人能受惠新技術。

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