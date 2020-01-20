網民熱話：單車男闖紅隧　搏命狂踩好自在

隧道內有車再正常不過，不過如果在隧道裏看到有人踩單車，恐怕就有點奇怪。近日就有司機在紅隧見到有單車出沒，讓人傻眼。網民看後則調侃道：「日日運動身體好」。

網民Lovethai Pornphan上周四（16日）於Facebook群組「事無大小交通資訊情報區」分享這段「紅隧奇觀」。從片段可見，當時隧道車輛不多，但離奇的是一名男子騎着單車在管道狂踩，看上去非常自在。拍片的司機忍不住大呼：「紅隧，有人踩單車！」語調非常誇張，聽起來讓人忍俊不禁。貼文又調侃稱：「隧道職員放假啊！」

短片上傳後，有網民表示不可置信：「咁都得」；有人猜測單車男或為慳錢。不過也有人指：「都唔阻人，有乜問題？」但隨即有人反駁說，「單車行人不得進入隧道」。據

《行車隧道（政府）條例》，單車不可進入隧道，違者最高可被罰$5000及監禁6個月。

網民有話說：

Chaufai Choi：係唔係過隧道唔使畀錢

Sun Lai：想死行遠啲喇喂

Derrick Tse：踩去廣州

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