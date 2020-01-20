警方沙田拘2本地男　揭住宅單位內藏2,500萬元海洛英

警方毒品調查科根據線報及深入調查，在前日(18日)晚上約11時採取行動，探員掩至沙田橫壆街一個住宅單位外，拘捕2名本地男子，並在男子身上及單位內檢獲共約33.7公斤懷疑海洛英，分別為磚狀及粉末狀，總值約2,500萬港元，屬4年內最大宗的海洛英毒品案。

警方毒品調查科高級督察張俊朗講述案情，指在行動期間，該兩名分別姓余(26歲)及姓陳(24歲)男子步出單位，探員隨即上前截停兩人，並將其帶返單位搜查。探員其後亦在余男身上搜獲約42克懷疑海洛英。

其後，探員在單位內除搜獲該批毒品外，亦檢獲一批毒品製作工具，包括千斤頂油壓器、攪拌機、透明膠袋、電鑽及電子磅等。同時亦在單位內檢獲一批空藥物膠囊及空藥樽，經初步檢視發現膠囊內有懷疑海洛英痕迹，而該批藥物包裝上寫有泰文。

經初步調查，警方相信販毒集團透過藥物掩飾，將毒品由東南亞國家輸入香港後，再安排人手將粉末狀的海洛英由藥物膠囊內取出，再以千斤頂等工具壓回磚狀轉售圖利。該兩名被捕男子已被暫控一項「製造危險藥物」，稍後將於沙田裁判法院提堂。