修例風波：新年假期料594萬人次出入境　較去年挫19%

受修例風波引發的暴力衝擊及近日武漢肺炎陰霾影響，入境事務處大幅調低今年農曆新年旅客預測。入境處今(20日)表示，本月24日至30日(年三十至大年初六)期間，預計約有594萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，但人數就較去年新年假期估算的732人次，急跌19%。

入境處估計，當中約74%旅客、即約442萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港，其中26日(大年初二)及28日(大年初四)分別為陸路出入境較為繁忙的日子，人次料有36.7萬及45.1萬。處方又指，羅湖將是最繁忙的管制站，估計上述時段約有138萬人次進出香港，即每日平均有19.6萬人次。此外，落馬洲支線及深圳灣管制站，分別預計日均有10.6萬及9.8萬人次出入境，該處會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

另外，入境處將聯同警務處、海關和香港鐵路有限公司，在羅湖管制站成立聯合指揮中心，作出相應部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況，並在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。