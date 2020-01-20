姚思榮指新春旅團跌80%　酒店訂房少劈價一半

持續7個月反修例示威重挫香港旅遊業。立法會旅遊界議員姚思榮今早(20日)出席電台節目表示，以往農曆新年由於房價貴，並非訪港旅行團高峰期，每日會有幾十至最多100團，但今年雖然酒店房價便宜了，但1月每日平均只有10團，估計農曆新年旅行團數目會跌70%至80%，情況不會因新春假期而有明顯反彈。

他指，今年新春假期酒店訂房數目按年少近一半，初二(26日)至初五(29日)入住率，由以往近100%跌至最多50%，部分酒店甚至跌至40%。他稱，農曆新年期間酒店報價非常低，部分房價按年減價一半，部分更減60%至70%，故此相比澳門房價，港酒店更有吸引力，加上中港兩地交通方便，不排除會吸引內地旅客決定臨時來港。

他續稱，去年11月和12月整體訪港旅客數字分別按年跌約56%和51%，雖然周末有零星衝突，但最近市面相對平靜，若情況與去年12月相若，相信1月和2月的旅客跌幅不會較去年11月嚴重。

另外，姚指樂見南韓下調對香港的旅遊警示，期望政府爭取更多國家降低甚至取消對港旅遊警示。