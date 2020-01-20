運輸工夥女友扮禁錮勒索　一同黨今判社服令

年輕女子於2017年在網上認識從事運輸的男友後，不但幫他向銀行或財務公司借錢，又用種種謊言向家人索款約42萬港元。在懷孕7個月時，再與男友串謀扮被債主禁錮，圖騙家人交35萬港元被揭發。該對情侶和另外4名涉案男女早前已認罪或在受審後被判罪成。其中一名有份參與勒索的55歲被告文學輝，今日(20日)在區域法院被判240小時社會服務令，法官叮囑被告須遵守承諾戒賭及喝酒等條件。

法官判刑時表示，被告在還押期間已有反省，知道不應沉迷賭博及喝酒，日後並會專心其髮型屋工作，而被告亦把在案中的4000港元得益交出以償還予事主，法官又指被告的親友給予很大的支持，着被告應感激他們。

該案6名被告依次是運輸工徐景樺(31歲)、參與勒索的莊浩文(26歲)、欺騙家人的楊夢儀(28日)、借出戶口收款的韓可欣(又名張鳳艷，43歲)、梁惠琳(22歲)和參與勒索的文學輝(55歲)。首3名被告早前分別承認欺詐、串謀勒索等控罪，而餘下被告當中，韓、梁裁定串謀洗黑錢罪成，文則被裁定串謀勒索罪成。

除首被告徐景樺押至下月7日判刑外，其餘人士已先後判刑，其中涉欺騙家人楊夢儀判18個月感化令、莊浩文判囚22個月、韓可欣判囚16個月，梁惠琳則判200小時社服令。