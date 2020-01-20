退休男護圖燒律政中心認罪　因長俸與政府糾纏15年受壓

74歲退休註冊男護士鄭根容2018年7月闖入中環律政中心東座後，涉嫌掟爛載有天拿水的玻璃樽並企圖點火，遭保安員及時制止，他事後被警方拘捕。被告鄭根容今(20日)於區域法院承認一項罔顧生命是否會受危害而企圖縱火罪，遭還押小欖精精神治療中心至2月10日，等候兩份精神科醫生報告後判刑。

案情指，當日被告聲稱要交文件，被帶到6樓的接待處，期間他突然打破一支天拿水，並拿出火機點燃聲稱要自殺。在他身旁的保安員及時阻止將他制服。

求情時律師指，退休前是公立醫院護士的被告，因長俸問題跟政府打官司，到案發時事件已纏繞15年，他因為壓力更出現精神問題。但如今被告在還押期間因持續接受治療病況已穩定下來，加上在事發後兩個月政府已同意向他發放部分長俸，金額約23萬港元，對被告而言一切已告一段落，目前他只想盡快與家人團聚過平靜的生活，律師指他重犯的機會甚低。

但法庭留意到有關被告最新的醫生報告日期已經是去年3月，為保障被告利益及維護公眾安全，法庭必須確保被告的精神狀態穩定，故此先索取精神科報告才判刑。