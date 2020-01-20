政府擬內河碼頭建公屋　龍鼓灘填海無考慮風水

政府計劃在屯門龍鼓灘及鄰近一帶填海220至250公頃作工業用途。立法會發展事務委員會今(20日)討論有關龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究，估計所需費用為1.79億港元。

本身是龍鼓灘村代表的立法會議員劉業強說，村民是否支持填海，需視乎能否改善村內噪音及渠道淤塞等問題，他關注政府計劃在內河碼頭一帶發展住宅，會對區內交通帶來沉重壓力。議員劉國勳質疑為何要在屯門規劃更多棕地予建造業或作環保工業。議員郭家麒指政府以龐大資金填海，為何不考慮發展佔地2200公頃的屯門青山練靶場，將有關用地改作住宅、物流等用途。另一議員梁志祥就關注，龍鼓灘填海工程會否影響「龍脈」。

發展局局長黃偉綸指，未來通往西北堆填區的車輛會改道，道路將離開龍鼓灘村400至500米，亦會在村前保留100米闊的水體，認為對龍鼓灘村的環境是合適安排。他表示計劃在原有的內河碼頭區內建公營房屋，但未知單位數目，認為當屯門赤鱲角連接路通車以後，區內交通會得以改善。

至於棕地問題，黃指政府未來會收回大面積的棕地作建屋等用途，但棕地上的作業是香港經濟鏈重要組成部分，需要讓他們有合理活動空間。他又解釋軍事用地是作國防用途，沒有閒置情況，風水問題並非政府的基本考量。