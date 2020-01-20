打機非學習　研究指港童對遊戲定義狹窄

有謂「死讀書、讀死書」，全球正醞釀幼兒從遊戲中學習。東華學院於2017年起參與跨國研究，團隊共招募近600位來自香港、阿根廷、丹麥、英國和美國的5歲、7歲兒童及家長，探究兒童和家長如何理解遊戲和學習的關係，以推動香港教育實踐真正的「遊戲中學習」。結果顯示，香港兒童遊戲觀全球最狹窄，如港童會視「玩結他」是學習，而非為遊戲，另港童視「用手機」為遊戲的比例冠全球最高。

是次研究以一套36張的活動卡為主要研究工具，包括18張「遊戲活動卡」及18張「日常活動卡」，涵蓋飲水、盪鞦韆、學結他、使用電話等活動卡。參與研究的5歲及7歲兒童需將36張活動卡先後分類為「遊戲」或「非遊戲」；「學習」或「非學習」。

研究發現，5歲受訪香港兒童選擇「遊戲」卡為學習的比率是受訪地區中最低，反映香港兒童遊戲種類狹窄，將遊戲與學習分割，學習只局限於極傳統的學習活動，例如「與媽媽一起做蛋糕」的活動則不視為學習。

研究又發現，7歲香港兒童視「用手機」和「打機」為遊戲的比例全球最高，分別達95%及100%，而比率最低的丹麥分別只有24.3%及64.9%。另外，亦發現5歲香港兒童未有表達過「與其他人一起」是「遊戲」的因素之一，反之認為「玩玩具」是「遊戲」的比例則最高。

東華學院人文學院(幼兒教育)教授鄭佩華指出，調查反映香港兒童對「遊戲」的定義甚為狹窄，無法從遊戲中體驗學習，認為應重新檢視香港教育政策，讓兒童認識「真遊戲」，從而在遊戲之中發展其專注力及創造力，縮窄「從遊戲中學習」政策與實踐之間的落差。