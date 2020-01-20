美容男醫涉非禮女客　辯稱對方13次傳愛心emoji

五旬醫學美容男醫生涉嫌趁治療結束後非禮30歲的女客人，包括強吻、扶腰、擁抱等，該男醫生早前否認一項非禮罪，案件今(20日)在西九龍法院開審。女事主作供指她在WhatsApp中多番向被告傳送愛心形狀的emoji是「職業病」，她做網購工作常向客戶傳送，形容是客氣交流，十分常見，又否認被告同意她要求，即給予美容療程友情價來表示二人是朋友關係。

控罪指56歲被告劉宏德於去年4月3日，在旺角朗豪坊的「美一醫學美容」內非禮女子X。X作證指她與被告是前同事關係，離職後仍光顧被告做「打針」療程，即膠原自生醫學美容針，案發日正是X第3次找被告打針。施針後X躺在床上休息，期間被告以鼻尖觸碰她鼻尖，又趁女助手離開美容室時吻X嘴近1分鐘，再若無其事邀X吃晚飯。X打算離開，被告從後扶X腰，不斷稱讚X「你好靚」及強抱X，致X反感與害怕。X事後收被告WhatsApp聯絡，她有感事件不易了結，翌日聯絡社工求助及報警處理。

被告無代表律師，親自盤問X。被告指X在WhatsApp對話中共13次傳送愛心形狀emoji給他，並說「我好開心、好天真地以為我哋係朋友關係，你同唔同意？」X不同意，指她從事網購，常向客戶傳送愛心emoji，形容「無咩特別意思，相信大家都會傳送」，稱純屬客氣，被告同意給予友情價、遷就美容地點等是他個人決定，不認為有特別含意。被告又指X注射的美容針含麻醉藥成分，X在麻醉狀態及閉目下，誤把清毒濕紗布錯以為是嘴唇。X表示不同意這說法。