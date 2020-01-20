公僕聘殘疾者5年降15%　議員批「佛系政府」

政府鼓勵殘疾人士投考公務員，立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(20日)討論，議員指過去五年實際聘用率下降15%，批評政府沒有以身作則聘用殘疾人士，委員會主席郭偉強更批評政府是「佛系政府」。委員會計劃就聘殘疾人士為公務員召開公聽會。

政府指新入職殘疾人士佔整體公務員2%，非委員會成員、議員張超雄批評與實際入職比率有偏差，因當中包含公務員入職後變殘障人士的數目，實際新入職殘疾人士連1%也未達，批評政府沒有以身作則，要求政府效法外國設聘用殘疾人士指標或配額制度。

議員蔣麗芸直指殘疾人士的工作態度勝於「懶散」的公務員，要求政府增聘更多殘疾人士，委員會主席郭偉強指坊間曾討論傷健一家的定義，若提供更多優待予殘疾人士反變成歧視，又批評「佛系政府」隨遇而安，沒有措施鼓勵殘疾人士投考公務員。

公務員事務局局長羅智光解釋，設立聘殘疾人士的指標是目標，配額制度是硬性要求，兩者都未必能夠達到鼓勵殘疾人士加入政府，甚至適得其反。羅強調稱曾主動向各部門首長了解招聘殘疾人士的難處，局方會透過不同方法鼓勵及吸引更多殘疾人士加入公務員隊伍。