蘇錦樑胞弟涉呃2000萬按揭　業主稱單位全數付款購入

前商務及經濟發展局局長蘇錦樑的胞弟蘇錦威，於2014年至2015年任職法律文員期間，涉嫌訛稱獲業主客戶授權，利用其物業申請兩筆按揭貸款合共2000萬港元，其中一間財務公司被拖欠利息，更發現物業未有在土地註冊處登記法定押記，遂向業主提出民事索償。蘇錦威涉嫌使用假文件聘請律師為業主打官司，最終他要靠胞姊出錢「冚數」，而他與另一名律師行前同事更被廉政公署拘捕，兩人分別否認欺詐、洗黑錢及使用虛假文書副本等共4罪。案件今(20日)在區院續審，控方傳召案中女業主吳簫作供。

吳用普通話供稱，涉案西環Lexington Hill物業是她與丈夫陳黃時偉，以偉章國際有限公司的名義，花逾千萬港元全數付款購入的，她與丈夫長居於歐洲或內地，她有需要才會來香港。她透過朋友介紹，找到梁家樂律師行處理今次的物業交易，蘇錦威及一名女職員代表律師樓跟她接洽，女職員告訴她，完成交易後樓契便會交給她。

惟2015年初，她仍收不到樓契，遂致電蘇查問，蘇解釋由於發展商及律師樓的文件太多，不知為何有一頁紙不見了，蘇稱需時查詢着她放心，又重申交易完成後樓契便會交給她。及後蘇親自到她的公司跟她見面，當時她已收到一些英文信件，蘇向她保證「沒事」，並叫她到中環的律師樓補辦樓契。

同年10月8日，有財務公司的人到她的公司追債，她感到莫名其妙，對方向她出示了兩份擔保書，文件上擔保人一欄分別寫了她及她丈夫的名稱，還準確寫上他們的住址、身分證號碼等資料，但簽署卻非出自他們手筆。同日她到長沙灣警署報案，數天後她再委託何君柱律師行查證事件。

查冊結果顯示，她的物業已被抵押申請貸款，一間叫「樂天按揭信貸」的公司於2015年3月入稟高院向她的公司、其丈夫及梁家樂律師行等展開民事訴訟，黃國康律師事務所則是他們在民事案中的法律代表；她的物業及後再被轉按給「錦豐財務公司」，由於尚欠1000萬港元的按揭貸款未還，物業已被釘契。

吳供稱，她對物業被兩度抵押及捲入民事案均不知情，她、她丈夫以至公司從未授權任何人將物業抵押，她得悉事件後致電蘇錦威，要求對方解釋，對方起初無否認將物業抵押，但安慰她：「不要怕，事情不是你想像般嚴重，給我一點時間讓我解決。」她要求對方立即拿回樓契及解決事件，結果蘇提出方案，提議他會用自己親戚朋友的物業來償還所欠的1000萬港元貸款。