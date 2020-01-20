待遇差異大　團體要求紀律部隊劃一薪酬

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今(20日)討論紀律部隊職系架構檢討，多個政府團體出席會議，指紀律部隊各有不同職能，待遇不應有太大差異，希望政府將公務員薪酬及工時劃一標準。公務員事務局局長羅智光表示，負責檢討的機構正在研究，不方便評論，但多次強調警隊是政府最終的執法機關，因此具有獨特性。

香港海關人員總會、香港海關關員職系協會、香港懲教署懲教助理總會及香港政府華員會海關關員級分會出席會議，該等團體指紀律部隊薪金不一容易相互比較，同時令不少部門流失人才，又指各紀律部門具備不同職能，不能論高低強弱，希望政府將各部隊薪金劃一，達致同工同酬。其中亦有團體希望，政府能推出更多津貼及福利，放寬醫療及宿舍福利的條件等。

議員蔣麗芸稱，紀律部隊各有獨特性，但工作需承擔的風險卻一樣高。她指出，各紀律部隊中，消防員的死亡率最高，而海關緝私面對毒梟都有較高風險，希望政府能夠劃一紀律部隊的起薪點、增薪點及頂薪點。議員邵家輝指市民在選擇應聘政府工作前，應清楚了解各部門薪金、工時、危險程度、繁忙程度等基本資訊，而面對不同工作，市民有自由選擇的權利。他表示警隊具有獨特性，並不代表其他紀律部隊不重要，亦不反對其他政府部門加薪。

羅智光表示，負責檢討的機構正在研究，現時並不會評論，檢討過後會如實向紀律人員薪俸及服務條件常務委員會及首長級薪俸及服務條件常務委員會反映，等兩個常務委員會提交報告後將會諮詢立法會相關事務委員會的意見，再將意見遞交給特首及行政會議，如有需要亦會向財務委員會申請撥款。

會議期間，民主派議員葉建源指市民對警隊的滿意程度大幅下跌，希望在進行檢討的同時能夠加入市民調查。其後，多位建制派議員反駁，希望政府不要側重於民意調查，其中新民黨議員葉劉淑儀表示，警隊在過去數月工作沉重，更完成額外工作，更以黑社會不喜歡警察為例，指總有人仇警。而工聯會何啟明亦指，社會上有奉公守法的市民，但亦有準備犯法的人，例如找換店一定不喜歡海關，希望羅智光聽取公眾意見之餘，需保持公正嚴謹。