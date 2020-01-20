每日一片：單車阿伯馬路慢駛　阿Sir開咪喝停

無論車輛與單車，同樣享有道路使用權，不過為安全起見，一些守則不能不遵守。昨日(19日)一名單車阿伯在駛入公路的分隔線上滋油行車，幾乎「逼停」路過車輛，最終一名電單車交通警員出現，開咪喝停阿伯。

事發於昨日下午近5時，現場是大埔廣福迴旋處出口。片段開始，車Cam拍攝的車輛剛駛出迴旋處，惟向吐露港公路方向一架黑色7人車突然慢駛轉線，原來前面一名穿上反光背心衣的阿伯正踩着單車沿分隔線前進。事主見狀，惟有慢駛等候，就在此時，現場突然傳出廣播聲，大叫「踩單車靠邊踩喎！」未幾，一名鐵騎交通警從後駛至，駛近阿伯旁勸喻對方，不過單車阿伯似乎覺得沒大問題，不斷解釋，由於事主在此時駛進，未知阿伯最終是否有被抄牌。

網民就覺得阿伯唔抵幫，稱交通警出現是「最期待嘅畫面」，又指左邊已經是單車徑，但阿伯卻堅持要踩出馬路，亦有人估計因為阿伯要上大埔公路，才選擇這條路線，不過有網民隨即反駁指，單車徑旁有馬路可前往，相信只是有人「唔肯落車推」，認為交通警應「畀張告票佢，等佢以後唔好再犯。」