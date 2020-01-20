4成受訪家庭兒童欠營養膳食　團體促設身心發展需要指標

兒童是社會未來棟樑，但有團體調查發現，逾40%的受訪家庭兒童欠缺營養膳食。另有46.6%受訪家長反映沒有能力為兒童提供一部能符合學習需要的電腦，居所亦欠缺空間。有單親家長指，農曆新年將至，因要照顧兒子而令工時減少，預計未來沒法獲發在職家庭津貼，家庭收入大減。團體促請政府設立兒童身心發展需要指標，以指標量度香港兒童的匱乏指數，從而制訂相關政策。

關注學童發展權利聯席過去兩個月，以問卷訪問240名家長，60%受訪家庭每月總收入只有1.5萬港元以下，平均月入僅1.3萬多港元。有14.2%受訪家長指，沒法負擔家庭的早午晚三餐，有43.5%人指沒法負擔一日兩餐有肉或魚。大部分家長慨嘆，沒法負擔每月一次與家人出外用膳，以及供子女參與可協助長遠發展的個人興趣班，有關比率分別約48.7%及58.2%。

翟女士與就讀三年級的兒子同住天水圍公屋，她雖有酒樓的兼職樓面工作，但農曆新年長假期將近，需要放棄工作照顧兒子，預計今明兩個月會因工時不足而不獲發在職家庭津貼，影響家庭收入。她指，因經濟問題，沒法為兒子報讀他感興趣的課外活動，冀政府能關注學童多元發展需要。

團體認為，調查反映基層家庭無法滿足兒童現時部分的發展需要，其中包括營養、學習資源、居住環境、醫療等。政府應設立一套整全的兒童身心發展需要指標，另應全面檢討綜援及學生資助制度，為基層學生發放兒童津貼等。