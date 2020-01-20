海洋公園僅剩4億元現金　議員憂撥款變「填氹」

政府建議向海洋公園資助106億港元作全新定位策略發展計劃，今(20日)首度到立法會交代詳情。海洋公園透露目前僅剩4億港元現金，卻面臨數十億港元欠債。不少立法會議員對海洋公園財政狀況表示憂慮，認為106億港元非同小可，擔心撥款會變成「填氹」。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，目前不但需要助渡過難關，同時為海洋公園展望及計劃將來，相信海洋公園必須有新增項目獲得新收入後，方能解決財困。

立法會經濟發展事務委員會討論海洋公園的全新定位策略發展計劃，不少議員對計劃表示憂慮。周浩鼎指出106億港元是「天文數字」，非同小可，他難支持，海洋公園營運資金至今年底已達到財困水平，建議政府可作短期救急方案讓海洋公園起碼「活命」，先做內部改革再長遠規劃。楊岳橋批評，海洋公園財政狀況不斷下跌，質問政府是否滿意海洋公園管理層表現，擔心若撥款後仍不夠周轉，是否會不斷填氹，淪為無底深潭。

海洋公園透露目前僅剩4億港元現金，葉劉淑儀批評公園生意失敗，僅有4億港元卻面臨數十億港元欠債，質疑即使撥款後仍無法解決財困狀況。

邱騰華指每十個訪客中有一人到訪海洋公園，公園是過夜客當中排第6位的必到景點，公園要繼續營運須要投資未來，106億港元撥款大部分作為投資未來，而非填債。海洋公園主席孔令成指公園面對嚴峻財困，極需政府提供財務支援，公園長遠必須重新定位提升吸引力，令公園「更加好玩」。預計計劃能使公園入場人次增至2027至28財政年度的750萬，未來十年會為香港帶來共逾438億港元的經濟效益。

會議記名表決葉劉淑儀動議的「本委員會是否支持海洋公園發展計劃」，以7票贊成5票反對下獲通過。葉劉淑儀會後表示該黨不支持撥款方案。譚文豪動議的「海洋公園撤換董事局成員且5年內暫不用償還早前欠的政府貸款」，則最終以5票贊成、8票反對，1位棄權被否決。姚思榮動議「支持發展計劃，但海洋公園需進一步交代如何有效運用撥款」則以7票贊成、5票反對獲通過。