政Whats噏：泳池建完唔開　邵家輝鬧爆康文署　

立法會民政事務委員會今(20日)舉行會議，除咗選副主席，亦要就體育康樂設施工程項目討論，包括馬鞍山第103區綜合設施大樓；重建九龍仔游泳池及發展大角咀海輝道休憩用地，目的係希望為當地居民提供更多康樂及體育設施，但九龍仔游泳池就引起爭議，其中立法會議員邵家輝質疑，現時救生員人手已經唔夠，仲話要攞11億元去重建泳池，擔心整完啲游泳池又唔開，要局方解釋，但偏偏署方就話救生員流動性高，暫時未有數據，搞到邵好勞氣喇。

會議一開始，泛民議員楊岳橋就提名陳志全(慢必)做副主席，最後亦喺無競爭下自動當選，隨即就展開議案討論，期間邵家輝就九龍仔游泳池質問康文署，話泳池重建後除咗有室內泳池，有室外訓練池及嬉水池，仲有陽光浴場，但就話依家救生員本身唔夠，好多泳池已經開唔足，質問署方過去一年開池比例係點，欠缺幾多人手。

康文署助理署長霍李湘玲回應話，招聘公務員救生員不困難，每年4月至10月泳季都會請季節性救生員，但坦言呢啲就流動性高，唔同時間人手都唔同，但為咗加強穩定，已增加聘請80個救生員，強調之後都會諗方案增加人手。邵再講到自己親身經歷，話去泳池游水逼到爆，插晒針咁，但因為救生員唔夠，都冇得開多個池，鬧爆政府攞11億元，但唔知夠唔夠人，整完又唔開，都真係唔知想點喇！民政事務局局長劉江華出面解畫，話人手成日都有變動，依家無實數，之後會再畀返議員咁話。

議員鄭泳舜就質疑泳池重建需時4年咁耐，話係未真係要全部重建，可唔可以維修部分設施代替，當局就話個泳池1964年落成啟用，到依家已經超過50年，設施相當舊，主池設計都唔符合國際規格添，需要一次過重建整體配合去做；議員張華峰講到泳池佔地1.3公頃，需要11億，之前南區包玉剛游泳池佔地1.6公頃，只需3億幾，質疑造價過貴，加上泳池每年12月到3月都要維修，維修期咁耐，要暖水池嚟做咩？局方解釋話包玉剛泳池工程只係將副池轉為暖水池，但今次就需要拆卸，重新提供一個暖水主池、嬉水池、訓練池及其他輔助設施等，所以係不同嘢嚟，維修期局方就話會儘量縮減。