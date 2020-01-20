最新失業率上升至3.3%　消費旅遊業仍低迷

政府統計處今日(20日)發表最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由去年9月至11月的3.2%，上升至去年10月至12月的3.3%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.2%的水平。

總就業人數由去年9月至11月的3,830,600人，下跌至去年10月至12月的3,817,800人，減少約12,800人。失業人數(不經季節性調整)則由125,400人下跌至124,000人，減少約1400人。

去年10月至12月期間，各行業的失業率(不經季節性調整)變動不一，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。就業不足率方面，下跌主要見於製造業，而上升則主要見於餐飲服務活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於經濟情況仍然疲弱，令勞工市場進一步放緩，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業的業務仍然低迷，這些行業合計的失業率維持在5.2%，是3年以來的高位；就業不足率較上一個期間顯著上升，當中從事餐飲服務活動的人士的就業不足率的升幅尤為明顯。這些行業的就業人數繼續錄得急劇的按年跌幅。同時，建造業，尤其是當中從事樓房裝飾、修葺及保養的人士的失業率較上一個期間明顯惡化。

他續指，倘若整體經濟持續疲弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力，政府會密切留意有關發展。