港加強監測　武漢航班旅客明起填健康申報表

內地武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，並有蔓延趨勢。食物及衞生局局長陳肇始今午(20日)表示，截至今早8時香港共有106宗懷疑個案，全部情況穩定，大部分已出院，雖至今未有確診個案，但不能輕視肺炎傳入香港的可能性。當局會採取三大項措施，包括衞生署將監測範圍擴大至所有曾到湖北或內地醫院的人士；衞生署明日(21日)開始會對來回武漢的航班旅客實施健康申報表制度；公立醫院會加強感染控制措施，及早通報、隔離和化驗懷疑個案。

衞生署署長陳漢儀表示，明日開始在武漢來回香港的航班實施健康申報表制度，旅客要填寫及提交申報表，申報表詢問有否相關病徵、聯絡資料等，倘發現符合呈報準則，有關旅客會被安排到公立醫院接受隔離檢測。

衞生防護中心稍後亦會發信予醫生及私家醫院，通知申報範圍擴闊至湖北省。醫管局行政總裁高拔陞指，若疫情進一步擴展，包括如果香港出現感染個案，醫管局準備啟動指定診所，可以在48小時內啟動，7個聯網中，每個聯網都可以有1間指定診所。

截至今日中午12時，公立醫院向衞生署通報了於過去24小時，共接收7名懷疑個案，年齡由1歲至67歲的2男5女。而所有呈報個案中有20人仍留院隔離，18人情況穩定，2名北區醫院病人因自身疾病，1人危殆，1人嚴重。公立醫院至今未有確診感染新型冠狀病毒個案。