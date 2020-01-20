財政預測「離地」捱轟　房委會認衰允積極評估

房委會今(20日)舉行公開例會，討論2020至21年度機構計劃及財政預測。會上有委員直斥財政預測僅屬長遠假設，鑑於目前社會對經濟前景不明，預料屆時未必如預測一樣樂觀。房委會承認預測所使用的假設「未必妥當」，認同往後要積極作出評估及壓力測試等。

委員黃遠輝指出，此財政預測以去年年初作出較長遠的假設，現時有理由相信此預測的假設與未來數年的收入及盈餘狀況將截然不同。他建議該會就預測出現經濟逆轉或重大變化的情況，進行相關壓力測試或風險評估，及早防範。

委員柯創盛留意到在近半年社會情況下，不少公屋住戶收入及經濟情況持續下滑，預計過年後會更差，敦促會方的財政預測應更「貼地」。財務小組委員會主席陳家樂回應指，經過近月局勢可見經濟情況可以出現好大逆轉，直認財政預測所用的假設未必妥當，有關未來一年的預測應該準確，但往後要積極展開新評估及測試。

會上有委員關注政府上周推出紓困措施，當中向輪候公屋逾3年的申請人提供現金津貼的細節，運輸及房屋局局長陳帆承認公營房屋落成量一直「追落後」，又指津貼屬每年經常性開支，每年經費為28.2億港元，由政府庫房負責，合資格人士可自由運用現金津貼。