謠傳板藍根防武漢肺炎　中醫：藥性較涼非人人合適

醫管局中醫部過去近一個月每周平均有逾400人因外感熱病求診。(姚秀儀攝)

香港正值冬季流感季節，醫院管理局中醫部表示，過去近一個月每星期平均有逾400人因外感熱病到中醫教研中心求診，較去年同期增加約15%。有註冊中醫師指，今個冬季天氣多變，乍暖還寒容易化熱，患者會有呼吸道感染徵狀之餘，亦會有腸胃道病徵，治療時需健脾祛濕，預料今年流感情況會持續至2至3月。

香港防癆會香港大學臨床教研中心(香港仔)中醫服務主任馬俊豪指出，中醫認為流感是因非其時而有其氣引起，例如冬天應屬天氣寒冷，但如冬溫而不寒則會因「時行疫氣」而引起流感，加上人體正氣不足，則易感染外邪。

馬續指，近期天氣乍暖還寒，市民易因天氣變化而感染「風溫」及「春溫」等病症，今年流感多見「風寒化熱」，患者除了會有呼吸道感染徵狀外，亦會有腸胃道病徵，加上香港屬嶺南海洋性氣候，令人體脾虛濕性，病情易反覆不愈，治療時需採取健脾祛濕藥方。不過，他強調每人體質不一，不建議市民自行煲湯水或飲用涼茶預防流感。

他又稱，古代醫籍記載中藥香囊，具抑制病毒、細菌等多種病原微生物及調節機體免疫功能，市民可將藿香、蒼术、菖蒲、丁香打磨成粉，裝入棉質布袋，份量為兩份藿香及蒼术與一份菖蒲與丁香。

武漢確診多宗因新型冠狀病毒引起的肺炎，導致有傳言稱中藥材「板藍根」可防止感染病毒。馬指出，板藍根雖然具清熱解毒、利咽等功效，但不是所有類型的人均適用這些藥性較涼的中藥，建議市民用藥前應先向中醫師查詢。