港航被越洋追債2.7億元　官判原告勝訴

香港航空有限公司被一間愛爾蘭飛機租賃公司入稟香港高院，追討由英國法院判定的欠款。入稟狀透露，港航於去年11月在一宗英國的訴訟敗訴，被當地法院下令支付逾3426萬美元(約2.67億港元)及19萬英鎊(約195萬港元)給該飛機租賃公司，折合總金額約2.7億港元。

原告方今(20日)向聆案官申請簡易判決，要求直接判處原告勝訴並要被告還款。港航一方反對並要求延遲28天讓其呈交文件作抗辯。惟聆案官最終拒絕港航要求並直接判處原告勝訴，要港航還款。雙方商討下，港航需歸還2700萬美金(折合約2.1億港元)及支付利息。

原告指本案簡單直接，就是要執行英國法院的判決，要港航還款。港航一方指其律師行於去年12月中才接手香港的案件，故需時研究相關的文件再作抗辯，故希望可予其28天作答辯。

惟聆案官認同原告方指本案簡單直接，而且港航一方未能提出合理的理據要把案件押後讓其作抗辯，故直接判處原告方勝訴，港航亦需支付相關欠款。由於港航曾支付部分欠款，故經雙方確認後，港航現需支付2700萬美元的欠款及利息。