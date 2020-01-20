警員及建制派被起底 議員質疑政府有內鬼

梁美芬指警員及建制派被「起底」，質疑是否與選民資料失竊事件有關。(羅錦鴻攝)

立法會政制事務委員會今午(20日)討論檢討《個人資料(私隱)條例》，包括建議設立「強制資料外洩通報機制」，要求資料使用者為所收集的個人資料定下保留時限，授權懲處及提高違例罰則等。議員梁美芬表示，近日警員及建制派人士被「起底」，質疑是否與過去選民資料失竊事件有關，政府內部是否有「內鬼」，促請政府調查有關資料究竟落入誰之手，又不明白為何保安如此疏漏，日後會否改善。

政制及內地事務局局長聶德權回應指警方已跟進事件，惟未有證據顯示資料外洩。私隱專員黃繼兒稱最近半年資料外洩事件，顯示專員權力，包括檢控權及調查權等不足或過時，修例時要考慮對其他人權的約束是否合乎比例。

議員鄭松泰認為資料外洩事件及「起底」並無關係，他解釋資料外洩涉及政府或公職人員失職，如選民資料失竊等，是公務員管理有問題，敷衍塞責；也是企業保安漏洞，如國泰航空前年洩露940萬名客戶資料，政府完全沒跟進處理，但最近就因「起底」問題急於修訂私隱條例，做法完全不合理。

聶德權回應指若僅處理資料外洩問題，對過去幾個月的起底問題隻字不提，恐怕議員會反批當局「離地」。至於議員莫乃光動議，要求政府授予私隱專員進行刑事調查及檢控的權力，並就檢討《個人資料(私隱)條例》進行公開諮詢，動議以15票贊成、15票反對，不獲通過。