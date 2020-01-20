政Whats噏：司法委會選出主席　即Call鄭若驊開會

以往政府公布《施政報告》後，各政策局都會派官員去立法會嘅事務委員會簡介政策細節。司法事務委員會自去年10月復會開始，一直未選到正、副主席，喺今午(20日)終於選出，隨即有議員提出要求人稱「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊到立法會開會，簡介《施政報告》有關司法部分。

去年10月立法會開始至今已過咗3個月，司法事務委員會終於選到正、副主席，今午會議一開始先有候選人質詢環節，隨後進入投票程序，競逐連任嘅經民聯梁美芬獲21票成功連任為主席，公民黨陳淑莊獲15票，另民主黨許智峯、公民黨譚文豪、郭家麒、工黨張超雄同埋專業議政李國麟就一票都冇。隨後嘅副主席，公民黨郭榮鏗在冇競爭下自動連任。

喺候選人質詢環節時，人民力量陳志全提到每個事務委員會都有《施政報告》簡介會，關注候選人會唔會開，佢喺選出主席後亦有提出相關意見。郭家麒就提到鄭若驊嘅民望喺政府中最差最衰，梁美芬好多時畀人當視作支持鄭若驊、偏幫政府，關注梁會唔會考慮同政府割席。

梁美芬喺主席選舉前講明希望鄭若驊上嚟回應，又話過往都有同鄭若驊講希望她出席會議，亦會邀請非委員出席發問。喺主席選舉後，佢就話秘書處已同政府溝通，願意喺議程上作出調動，會先匯報《施政報告》，之後再就香港國際仲裁最新發展討論。