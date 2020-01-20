海關去年破65宗港澳跨境販毒　拘68人檢550萬元貨

香港海關致力打擊港澳兩地的販毒活動，去年透過與澳門海關的情報交流及聯合行動，分別在香港國際機場、港珠澳大橋香港口岸、港澳碼頭，以及中國客運碼頭各管制站，偵破65宗來往兩地的跨境販毒案件，當中56宗為出境個案，9宗為入境案件。檢獲共約5.6公斤的各類型危險藥物，拘捕68人，包括60男8女(15至61歲)，其中7人為18歲以下。

案件中，檢獲的毒品包括3.7公斤可卡因、1.4公斤海洛英、147克氯胺酮、206克冰毒、92克大麻及115粒搖頭丸，總市值約為550萬元。不法之徒運毒的手法繁多，除收藏於衣服鞋襪外，亦利用背包、行李箱及食品容器等途徑收藏。在其中一宗案件中，海關在港澳碼頭一名旅客的行李夾層內檢獲一塊懷疑可卡因，重約1.9公斤，其餘大部分均涉及較小量毒品。

去年香港海關偵破的兩地跨境販毒案件數目較2018年增加30宗，升幅約為85.7%；被捕人數增加31人，升幅約為83.8%；檢獲毒品的數量亦增加49.8%。由於兩地的跨境案件有上升趨勢，香港海關會繼續運用風險評估及情報分析策略，並加強與澳門海關的情報交流及聯合行動，於入境及出境通道堵截危險藥物。