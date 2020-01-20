追薪案平機會證人引用轉述對白作供　官斥誤導

前總平等機會主任林小慧入稟勞資審裁處指前年遭平機會無理解僱，申索逾130萬港元提早解約酬金，或復職至約滿。案件今(20日)在勞審處再審，平機會一方堅持林因工作表現不佳而解僱，並傳召證人作供，以同事的說詞作例子欲指證林的工作表現及態度不佳，遭審判官覃有方斥供詞具誤導性，反問：「無目擊點可以做供詞，錯咗咁點算？」

平機會一方今傳召李姓證人出庭，轉述同事及下屬的說詞，指林曾在一個訓練課程中不斷重複假設性問題，要求下屬列舉不存在、完美匹配的本地例子，拖延工作進度。惟覃官質疑證人列舉的例子不當：「無目擊點可以做供詞，錯咗咁點算？」官認為以上供詞具誤導性。李回應指是同事的意見，覃官反問：「咁兩個人講大話就喺事實？」李同意收回供詞。

林小慧亦傳召證人，指曾在2018年拒絕平機會2年的續約合同。她解釋一般續約合同為期3年，平機會時任行政總裁陳奕民表明，她曾聯同其他同事投訴陳章明，令陳章明「喺董事面前好冇面」及不高興，若她向陳章明道歉，或可改獲續約3年。惟她指該投訴已經董事會調查，及後未被通知投訴失實，認為以上要求匪夷所思，拒絕道歉及續約。