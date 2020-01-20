上水虐狗狂徒落網　檢涉案3呎長鐮刀

上周三(15日)在上水馬草籠唐狗遭劈臉虐待狂徒，經網民在社交網站貼文緝兇徒，警方3日後拘捕一名涉嫌犯案男子，並檢獲一把相信涉案3呎長鐮刀。

邊界警區重案組主管黃凱聰督察表示，警方接報後認為案件嚴重，交重案組接手。探員向村民了解及作出深入調查後，拘捕涉案報稱是裝修工人的姓馮(50歲)男子，現正被扣留調查。警方正調查男子犯案動機，檢走涉案的兇器返署化驗。黃表示，被虐待的白色唐狗2歲大，雄性，由於品性溫馴，許多村民都喜餵飼牠。

黃凱聰強調警方對虐待動物行為及人士是絕不容忍，任何人干犯殘酷對待動物罪行，根據香港法例169章，最高刑罰可被判20萬元及監禁3年。

網民於1月17日在社交網站貼上圖文，在上水馬草壟蛇嶺村，指一隻唐狗頭部嚴重受傷流血，臉部被人斬開成塊肉，傷痕深且長。據悉，有村民當日見到有一名男子不停怒罵狗隻，惟看不到虐狗過程，因為村路人煙稀少，故此希望大家幫手，跪求網民分享有關訊息，以及是否有人或有車Cam拍攝到狂徒虐狗過程。

從網民上載的其中兩張相片所見，懷疑遇襲唐狗由右眼位置至嘴部撕裂流血，傷痕約5吋長，另外的一張相片則已縫針。網友見到唐狗的傷口後紛紛留言，群起怒罵狂徒無人性，網上呼龥緝兇。