修例風波：警為防止16年旺暴重演　新春部署2千警力應對　

「旺角暴亂2.0」隨時殺到，警部署2000重兵應對。反修例示威持續逾7個月仍未有平息迹象，加上本月25及26日、即大年初一及二正值旺角暴亂4周年，已有團體發起在旺角舉行集會。據知，警方經評估後，已將該兩日列為高危，將部署2000警力在區內戒備，又指今年取消煙花匯演，必要時可隨時再抽調更多人手到場增援，處理一旦發生的大型衝擊活動。

雖然臨近農曆新年，惟支持反修例陣營卻沒有「收爐」的意思，反而繼續發起不同的示威活動，其中有網民發起於明日(22日)年廿八晚上8時，在荔枝角收押所外舉行「手足和你團年」集會，聲援因反修例被捕的示威者；至本周五(24日)年卅晚，銀髮族接力，於晚上8時在荔枝角收押所聲援在囚人士；重頭戲則為下周日(26日)大年初二，由香港本土起義於晚上7時在旺角舉行的「勿忘魚蛋、捍衞本土紀念集會」。

消息指，由於大年初一及初二正值旺角暴亂４周年，警方經評估後，已將該兩日列為高危，不排除可能在旺角出現大型暴力示威活動，已預留2000警力戒備，主要在旺角駐重兵，但根據過往經驗，暴徒不會只限於某一地區發動示威，而是可能在多區進行破壞，加上今年取消煙花匯演，警方已預留更多警力，應對全港各區可能出現的暴力事件。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指，觀乎示威者於剛過去的周日集會襲擊警務人員，顯示他們未有收斂，預期農曆新年期間，香港亦難以安寧，黑暴會繼續間歇性出現，歸根究柢是政府於止暴制亂上「唔湯唔水，唔硬唔軟」，至今沒有一個高官被問責下台，令暴徒有藉口隨時發難，計時炸彈隨時引爆，他預期黑暴可能持續至復活節甚至今年9月的立法會選舉。

立法會保安事務委員會委員葛珮帆亦指，對農曆新年可能發生暴亂感到憂慮，認為暴徒藉着各樣藉口挑起事端，支持警方嚴正執法。

2016年農曆新年大年初一晚至大年初二清晨，旺角發生自六七暴動以來最嚴重的暴亂，示威者掟磚、縱火、圍堵警車，阻礙救援，期間有警員向天鳴槍，事件造成約百名警員受傷，警方於事後拘捕91人，並先後起訴超過60人，各人被控暴動罪等罪名，至今有多人被定罪，包括因暴動罪及襲警罪被判囚6年的本土民主前線前發言人梁天琦。