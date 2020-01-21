懲教署開辦汽車美容課程，助在囚人士獲釋後重投社會。

懲教署為在囚人士開辦多項市場導向的職業訓練課程，以提高他們獲釋後的就業能力。今年度新開辦「汽車美容及車身貼膜課程」，首班在喜靈洲戒毒所獲頒發證書的學員共12人，完成訓練後，學員可掌握汽車美容業的理論及實務技能，並獲取市場認可的證書。根據培訓機構提供的數據，汽車美容行業初入職者的平均月薪約為港幣14000元。

課程內容除包括汽車車身清潔、打蠟、保養及車身貼膜的施工方法、步驟和相關的安全知識外，亦會講解汽車美容業的前景及就業市場概況。該項課程由「職業訓練局」提供，總訓練時數為48小時。

喜靈洲戒毒所本月15日舉行證書頒發典禮暨更生家庭活動日，希望透過今次家庭活動，令在囚人士與家庭成員互動及分享，加強彼此的溝通，學習互相欣賞，從而協助在囚人士在獲釋後，能夠順利地融入家庭及重返社會。

懲教署於2019-2020年度為成年在囚人士提供超過40項職業訓練課程，範疇涵蓋建造、商業、飲食、零售、美容、物流、電腦應用、環境服務和交通服務等行業，期望因應本地就業市場需要，與多個職業培訓機構合作提供訓練，讓在囚人士獲得實用的技能及知識，以及考取市場認可的資歷。