東方日報A1：肯定武漢肺炎人傳人　確診217宗　包括京滬

武漢肺炎全國爆發！內地昨公布，過去兩日疫情確診個案倍增至二百一十七宗，死亡個案亦增至三宗，且受感染的範圍已由武漢擴散至北京、上海，以至鄰近香港的深圳及珠海，其中，據報深圳市第三人民醫院現有至少八宗觀察病例。疫情除在內地不斷蔓延，更擴散至南韓，昨亦出現首宗感染個案。而內地及香港傳染病專家均稱武漢肺炎是會人傳人，甚至毋須到武漢亦可能中招。面對「瘟疫」圍港，港府竟未有將疫情應變計劃升級，僅宣布三項新防疫措施。有立法會議員批評，港府的防疫工作永遠慢幾拍，認為相關新措施根本是於事無補及零意義，又擔心港人在農曆新年外遊後會成為另一個高危感染群組。

內地確診武漢肺炎人數在過去半個月沒有明顯上升的迹象，正當外界以為疫情受控之際，官媒昨宣布，全國確診病例由上周五（17日）的六十二宗，倍增至二百一十七宗。

其中，重災區武漢的累計確診個案已達一百九十八宗，新確診患者年齡介乎廿五歲至八十九歲，發病日期均在本月十八日前，危重症三例中，已有一人死亡，令全國死亡個案增至三宗。另外台灣一名與父母長住武漢的一歲童，本月六日搭飛機返台後發病，現已被隔離。

除確診個案在兩日內激增，受感染的範圍更由武漢蔓延至全國，首現病例的北京及上海，單日分別錄得五宗及一宗個案。疑似個案更蔓延至四川、雲南、廣西、山東、浙江等地。據官方消息指，其中兩名北京患者曾到武漢，上海患者同樣從武漢返滬，他們均有發燒等相似症狀。

至於廣東省方面，最新官方消息指省內已有十三宗確診個案，單是深圳市已有八宗案例、珠海則有三宗，其餘個案遍及湛江、惠州等地，其中一名現居深圳的六十六歲男患者，去年底曾赴武漢探親，於本月三日出現發燒、乏力等症狀，翌日返回深圳後就診，八日後轉至深圳市定點醫院隔離治療，後經專家評估後確診為新型肺炎病例。患者目前病情穩定。深圳市衞健委指，目前已成立專項工作組及專家小組，同時在機場、碼頭、火車站、客運站等場所啟動體溫監測工作，加強病例排查。

除確診人數激增及受感染範圍遍布全國，原來沒有到過武漢亦可能中招。國家衞健委專家組組長鍾南山表示，深圳有兩宗確診個案未曾到過武漢亦受到感染，證明新型冠狀病毒肺炎肯定存在人傳人的現象，又指病毒很可能來自野味。

鍾又披露，有十四名醫護人員感染武漢肺炎。北京大學醫學部免疫教授王月丹表示，中國確診人數急增，說明已不屬於有限傳染階段，直言「人傳人的可能性還是非常大」。

因應新型肺炎已外傳至泰國、日本、南韓等周邊國家，中國外交部發言人耿爽於例行記者會上表示，武漢已採取出境人員管制措施，中方已制訂嚴密防控方案，全力救治患者。耿爽續指，中方會對外及時發布疫情防治訊息，同時向世界衞生組織有關國家和地區組織，以及港、台地區通報疫情，保持密切溝通。他表示，中方已向世衞分享新型冠狀病毒的基因序列訊息。

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