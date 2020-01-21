修例風波：尚德邨外再有黑衣人聚集　拆磚撬欄擺垃圾桶堵路

凌晨3時許，有夾斗車到尚德邨十字路口拆除陳彥霖及周梓樂的祭壇；防暴警曾在附近戒備。

【05：30】一批防暴警再到場清走馬路障礙物，並查看在場停留人士，期間一度有市民走避時不慎跌倒，但無大礙。

【05：15】有市民將堵路磚頭、垃圾桶及鐵欄等障礙物移至一旁，以便該帶路面交通稍後可回復正常。

市民為悼念去年11月墮樓身亡的科大學生周梓樂，以及去年9月失蹤後被發現浮屍海面的15歲職業訓練局青年學院女學生陳彥霖，而設於將軍澳唐俊街與唐明街交界尚德商場對開的祭壇，今日(21日)凌晨3時30分左右，有重型貨車駛至，並有工人用車上夾斗將祭壇拆毀，壇上的大批磚頭、燭台及圍封水馬被掃毀後夾走。現場消息稱，工人拆壇期間，有防暴警到場戒備，並一度登樓巡視及截查黑衣人，及後離去。

未幾，有網民獲悉事件後，紛紛趕至現場了解及聲援，並有一批戴口罩，身穿全套黑色衣服人士搬來大批雜物堵路，包括路邊磚頭，鐵欄、垃圾桶及其他雜物；其後有巴士及其他車輛駛至，俱無法駛過，司機一臉無奈。

周於去年11月4日在將軍澳尚德邨停車場高處墮下，倒臥在2樓平台，延至同月8日不治。其家人並於同年12月中旬，為周在沙田大圍寶福紀念館設靈，翌日舉殯送別其最後一程。