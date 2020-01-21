探射燈：武漢肺炎掀搶購潮　口罩炒高10倍

湖北武漢爆發由新型冠狀病毒引致的肺炎仍未平息，人人自危，更令本港市面旋即出現盲搶口罩潮。眼見本港出現的懷疑個案與日俱增，市民為免中招都爭相戴上口罩，防疫口罩亦一度賣斷市，日前有無良商人更坐地起價，將一盒口罩以貴10倍的價錢出售，仍被搶購一空。

市民近日突然一窩蜂搶購口罩，令商舖及藥房的口罩供應顯得緊張，多區藥房的口罩都一度賣斷市。在大圍，早前有藥房將口罩放在店舖外的當眼位置，以紙皮標示口罩價格，最初口罩每盒標價50港元，不夠半小時已加價至每盒55港元，但市民仍大排長龍搶購。在旺角甚至有藥房將一盒原本賣50港元的口罩賣貴10倍，以每盒500港元出售，仍然悉數沽清。

對於口罩坐地起價，業界直言做法不理想。港九藥房總商會副會長劉愛國表示，早前大量市民購買，致市面供應緊張，近兩星期已陸續補充口罩貨源，口罩來自內地、馬來西亞及日本等地，未見加價情況。

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