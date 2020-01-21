探射燈：懲教製口罩　僅供政府內部使用

對於網上有人出售由懲教工業出品的口罩，有公務員團體對事件感驚訝，指有內部指引規定所有物品只供辦公室或工作使用，不得外流；現時亦有制度規管日常物資的使用數量，以防被濫用。

「懲教做嘅嘢，無可能喺街上有得賣，除非有廠商同佢訂貨。」公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，政府供部門使用的物品，有規矩是供內部使用，不可流出街外，例如過往亦有一些由懲教署做的枱椅，供政府部門辦公室使用。至於口罩，如所需數量不多，部門會自行購買，若需要數量大，方會由懲教署供應，例如是醫管局或衞生署需要用到大量口罩等部門。他又指，政府內部對日常使用的物資，例如文具，都有一套制度監管，用完的原子筆會以一支舊筆換一支新筆，或只補回筆芯，以防物資被濫用。

雖然有制度監管，但過去亦曾發生有人詐騙政府的案件。荔枝角收押所一名負責處理舊信封及郵票的懲教署男文書助理，在2018年5月起，多次「請纓」幫同事在信封貼新郵票，其實暗中偷龍轉鳯，私藏「無蓋印」的舊郵票當新郵票用，又將署方提供的新郵票用於私人郵件，詐騙政府郵資。事發後，警員在其辦公室抽屜發現面額共值約400港元的新、舊郵票，他最終承認一項「有關繳付郵資的欺詐行為」罪，被判100小時社會服務令。

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