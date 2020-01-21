探射燈：囚犯製口罩熱銷　疑公職人員盜竊

武漢肺炎引發口罩搶購潮，近期網上多個社交、拍賣及以物易物平台，甚至家品店，均有人出售由懲教署囚犯生產的外科口罩圖利。惟懲教署指該些口罩只分發給政府部門及非政府組織使用，部分賣家被網民踢爆後隨即「龜縮」，但亦有人成功售出口罩。法律界人士指若公務員盜取政府物資出售圖利，有機會觸犯「盜竊罪」及「公職人員行為失當罪」，立法會議員促請有關部門徹查事件，堵塞漏洞。

有以物易物平台近月出現至少2個貼文，提供一款印有「CSi」、「懲教工業」的3層式外科口罩。該款口罩由囚犯生產，供應給各個政府部門前線員工使用，不會向外發售。東網記者日前直擊有人以一張50港元百貨公司現金券，向賣家換取2盒各50個包裝的該款口罩。交貨的中年女子聲稱，該款口罩是其任職醫護人員的朋友介紹購買，但因現轉用另一款口罩，故將存貨出售，又指已有朋友和網友表明有意接收其他存貨。

早於月初已有人將該款口罩放上拍賣網站，每盒索價近70港元。另外，沙田一間出售五金及家庭用品店亦於其社交網站出售同款口罩，但日前已售罄。社交網站群組亦有人放售同款口罩，強調有大量貨源，但後來有網民留言踢爆該批口罩屬政府公物，當事人隨即刪除貼文，強調並無賣出任何口罩。

自2003年沙士起，懲教署於女懲教所設立工場，每月生產過百萬個過濾口罩和保護袍，運往政府物流服務署，再分派至衞生署、消防處、食環署等部門，供防疫人員、救護員及前線員工使用。

「聽過有人拎（政府口罩）嚟賣，可能前排口罩供應緊張。」港九藥房總商會副會長劉愛國指出，一般情況下，藥房不會售賣懲教署出產的口罩，建議市民避免買到來歷不明的貨品。

執業大律師陸偉雄則指，任何人未經批准，不誠實地取用他人財產，有機會觸犯「盜竊罪」。若當事人屬公務員，因利乘便偷取政府物資出售，可能同時觸犯「公職人員行為失當罪」。陸提醒，由於口罩包裝上印有「懲教工業」的字樣，法官有理由相信購買者知悉口罩屬政府財物，非法使用或管用該些口罩亦有機會觸犯「處理贓物罪」。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉強認為，相關部門應徹查事件，若發現程序出現漏洞，或未能切實執行，部門應檢討並糾正。

懲教署發言人回覆指，對於網上出售該署的口罩，該署會向有關機構了解情況，並作適當跟進。

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