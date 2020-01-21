網民熱話：新年鎖車有預告　網民笑爆「誰怕誰？」

有屋邨預告新年期間照常鎖車，但網民似乎認定是「靠嚇」。

每年新年期間不少地區都出現嚴重違泊問題，不過此情況並非單純出現在馬路，屋邨亦一樣。近日有網民在大圍顯徑邨拍到一張大型海報，海報中標明「新年將照常鎖車」，似警告車主切勿胡亂泊車，不過網民看後卻哭笑不得，更稱：「其實有幾多個鎖？」似嘲笑屋邨管理處難以處理大量違泊。

這張「鎖車海報」由網民於Facebook群組「馬路的事討論區」上載。海報貼在車輛入口當眼處，內容指「新年期間照常鎖車」，又清楚列明「開鎖費HK$320」，黃底紅字，十分顯眼。不過海報清晰，成效卻未可知，發文者直接在貼文挑機：「誰怕誰？」。

貼文發布後成功引起熱議，有網民認定是「靠嚇」：「鎖喎，聽住先」，更戲稱「新年加到$888先好意頭」，有人則表示理解：「明買明賣，都算有品」；也有人擔心到時未必有人執行：「咪一樣...照泊冇鎖」，「一樣得紙一張」，但也有人放相回覆，現時已有違泊的私家車被上了鎖。

網民有話說：

Mandy Wong：屋邨，無牙力

Vicky Fung：鎖喎，聽住先

Jacky Fok：冇加一加二加三算抵咗㗎喇

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