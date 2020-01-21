武漢肺炎全國爆發　何栢良料病毒已適應人傳人方式

武漢新型冠狀病毒肺炎全國爆發，受感染範圍已擴散至北京、上海，深圳及珠海，港府由今(21日)凌晨起向來自所有武漢航班實施填寫健康申報表。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(21日)在電台節目表示，現時的情況有如「亮了兩盞紅燈」，第一是確診個案在短時間內噴射式上升，第二是疫情在武漢以外的地區廣泛傳播，他估計病毒正在適應或已經適應人傳人的傳播方式。至於是否已在社區傳播，則須再進行流行病學研究。

何認為，目前最擔心是部分發病個案已經超過14天監測期，而部分原本沒有列入監測範圍的人亦有發病，他亦估計在武漢的實際感染人數較呈報確診更多。他又稱，內地春運期間人口流動量大，大部分由武漢出發的旅客都是向南下，料農曆新年前確診個案會增加很多，其中廣東省的升幅會較明顯。他又指內地公布的疫情資料很少，但經過國家主席習近平下達全力防控的指令後，相信內地會提高公布疫情的透明度，快速測試劑亦會在全國發放。

何栢良又認為，針對現時新型冠狀病毒疫情爆發，政府應對落後於形勢，防疫宣傳嚴重不足，必須加強教育市民外遊要注意的防疫事項，並為疫情一旦爆發做好準備，例如安排康文署度假村隔離患者。他擔心香港公立醫院病房擠迫情況日益嚴重，未必能應付大規模傳染病爆發，又建議市民短期內如有計劃前往內地，應考慮是否更改行程，若必須前往，應避免到人多擠迫的地方。

中文大學呼吸科講座教授許樹昌則指，冠狀病毒的特性之一是發病後一段時間，病毒量才會達到高峰，他以沙士為例，發病後第10日病毒量最高；而中東呼吸綜合症(新沙士，MERS)則為發病後第7至10日，估計今次武漢新冠狀病毒肺炎情況亦相似。他又對內地有醫護人員確診感染不感到意外，可能與醫護人員進行高危醫療步驟時引起飛沫，來不及穿保護衣而受感染，相信由一名病人感染14名醫護人員的情況屬單一事例，現時病毒仍然是有限度人傳人。

許又表示，要求入境旅客填寫健康申報表的做法有限制，旅客未必如實作答，認為在口岸進行體溫監察較為重要。