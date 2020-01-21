「天歲」行動斷元朗黑幫財路拘186人

警方在元朗區進行反三合會行動，於去年6月至今年1月，展開代號「天歲」（SKYAGE）行動，並派出臥底搜證，打擊三合會活動及招攬利用青少年參與非法活動。

元朗區助理指揮官(刑事) 歐陽肇剛表示，針對元朗區有目標黑幫社團利用青少年從事不法活動，警方於2019年暑假期間，派出臥底探員收集情報及犯罪證據，並發現該黑幫利用青少年分別從事大量非法活動，包括邀請他人成為三合會社團成員、毒品活動、非法賣酒、經營非法賭博場所、色情場所等。

於今年1月6日至20日期間，元朗警區共派出約300名警力，包括刑偵部、特別職務隊及軍裝警員，於區內多個地點共拘捕186人(14至71歲)，包括68男118女，其中15人疑有黑幫背景，9人未成年(14至17歲)，但無涉及學生。被捕人士分別涉嫌「邀請他人成為三合會社團成員」、「以三合會社團成員身份行事」、「自稱三合會社團的成員」、「藏有攻擊性武器」、 「協助及經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」、「違反逗留條件」及「逾期居留」等罪名。行動仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。

行動中，警方檢獲3個冰壺、約7克懷疑可卡因、約30克懷疑「冰」毒、660支啤酒、19張麻雀枱、38副麻雀、1張牌九枱、1副牌九、1把牛肉刀、9支木棍、3把西瓜刀、6支鐵通及約2.2萬港元現金。檢獲的毒品總值約3.3萬港元。警方相信已經成功打擊該黑幫社團及其收入來源。

被捕人士中，其中56人已被落案，其中1名24歲姓陳被捕女子已被控一項「販運危險藥物」罪，案件已於1月15日於屯門裁判法院提堂；22男子及33女子已被控「協助及經營非法賭博場所」、「於非法賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類」及「違反逗留條件」，而當中8人已裁定罪名成立，被判罰款五百元至監禁六星期不等；64名女子因「違反逗留條件」已交由入境處跟進；其餘被捕人士則仍在扣留調查或保釋候查。