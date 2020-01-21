政府批暴徒脅持和平集會　重申有信心止暴制亂

署理行政長官張建宗今早(21日)出席行政會議前會見傳媒。張表示元旦後社會出現兩個星期的平靜，但過去周日(19日)再有示威者脅持和平集會，更傷害4名警務人員，重申政府有信心止暴制亂。

有指政府辦的年宵市場人流稀少，張表示基於社會環境及公共安全，取消乾貨安排合理，而今年年宵市場側重在花市，現時市場更寬敞，遊人更舒服。

他表示現時香港有106宗懷疑感染武漢肺炎個案，但未有一宗個案確診，當中81人已出院，25人仍在隔離病房。張指政府已加強懷疑個案的檢測，武漢抵港的飛機航班旅客要填寫健康申報表。他稱公立醫院現時有500張隔離病床，使用率為一半，醫院亦提供足夠的外科口罩和N95口罩，防範醫護人員受到感染。

張表示高鐵站已設有體溫檢測，但由於人流太多，若要旅客聚集填寫健康申報表，恐怕會造成感染，但政府會因應情況決定需否要求高鐵抵港旅客填寫健康申報表。張又希望市民合作，做好個人衞生，避免前往公立醫院，出現上呼吸度感染症狀時要配戴口罩和求醫，他稱口罩供應正常。

對於評級機構穆迪將香港信貸評分下調，張認為下調具針對性，只着重政治層面。張指香港是自由經濟體，具制度優勢，政府多次推出的民生政策亦突顯管治意志。

張又表示，政府重視和區議會的溝通，他指警務處處長鄧炳強日前出席中西區區議會時耐心回答議員提問1個小時，其後因為議員開始對他人身攻擊才離開，做法乃針對當時情況。張指出，區議會一些委員會與區議會第61條條例有抵觸，政府官員並無法律基礎支援會議。