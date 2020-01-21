工廈變過渡屋無所出　發展局指回報低靠良心業主

施政報告兩年前宣布重啟活化工廈計劃，容許業主改裝整幢工廈作過渡房屋，不過至今仍未有成功個案。立法會工業大廈政策相關事宜小組委員會討論相關議題，有議員質疑計劃在操作上有問題，未能提供誘因吸引工廈業主參與計劃。發展局副秘書長(規劃及地政)何珮玲承認，回報不會高，因當局希望工廈過渡房屋交由非牟利機構營運，不會以市值租金推出，相信參與計劃的屬「良心業主」，願意放棄利潤幫助基層市民，難以估計可提供的單位數量。

現時工廈業主如獲運房局專責小組同意，整幢改裝的工廈可作為期不超過5年的過渡房屋項目，亦毋須提出規劃申請。立法會議員邵家臻指已多次指出5年時間太短，影響業主參與計劃的意願，質疑當局未有檢討計劃。發展局指相關規定只是限制每1次不可超過5年，如日後仍有需要作過渡性房屋，在專責小組批准下，仍可再獲續辦。

新一輪活化工廈計劃下，當局會向符合要求的文化、藝術及創意產業，放寬地契豁免書申請，容許在工廈單位內運作，其中辦公室限於「特定創意產業」，發展局解釋特定產業指設計、電影公司、藝術工作室等。有議員擔心會有「掛羊頭賣狗肉」情況，要求當局提防業主藉此名義改裝工廈，過兩年後待善價而沽，而真正從事藝術創意的小本經營業主又難以入場。

為了吸引舊式工廈重建，政府提出放寬兩成地積比重建作為誘因，發展局指截至今年1月3日，城規會共收到37宗申請，已批准其中12宗申請，連同最近批出4宗，即至今已批出16宗，其餘申請仍在處理中。城規會批出重建項目中，觀塘佔5宗、新蒲崗、荃灣、葵涌各有2宗，紅磡有1宗，待契約修訂及工程完成後，這些項目將會提供總樓面面積超過28萬6000平方米。有議員認為反應不太熱烈，擔心最終成功重建的個案不多。

至於工廈整幢改裝，截至去年12月31日，地政總署共收到並正在處理兩宗工廈整幢改裝申請。而城規會截至今年1月3日，收到另外4宗就工廈整幢改裝後擬議用途提出的規劃許可申請，及已批准其中1宗申請。另外，截至2018年底，工廈的空置率為6.3%，立法會議員姚思榮指擔心空置大廈會存有安全及「養老鼠」等衞生問題，發展局指相信空置情況包括整幢及個別單位，會再向差估署了解。