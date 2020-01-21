警方拒派員出席會議　大埔區會炮轟不尊重

大埔區議會今日(21日)舉行特別會議，原定討論武漢肺炎、社區化學殘留物、保留大埔連儂牆和「五大訴求，缺一不可」等議題，但開會前已經發生事端。原定出席特別會議的大埔警區指揮官李國忠向區議會秘書指，因這次會議大部分議程並非警方處理範圍，因此未有出席，僅利用書面回覆有關區內違泊問題，引起多名區議員炮轟，批評警務處欠缺責任感，亦不尊重區議會。

區議員陳振哲要求民政處向律政司、警務處處長、大埔警區指揮官和公務員事務局發出信件，要求對方解釋有何法理和理據決定是否出席或缺席區議會，並即場提出表決要求，共有18票贊成，0票反對，2票棄權而成功通過。區議員區鎮樺亦提出譴責李國忠動議，同樣以18票贊成，0票反對，2票棄權而成功通過。

區議會秘書引述警方回覆表示，由於區議會的議題只有一項違例泊車和警方有關，其餘議程非警務處可以處理，故未有出席。大埔民政事務專員陳巧敏表示，會尊重議會和議員符合規例的要求，並按程序處理。

會議開始前，區議會主席關永業表示，鑑於中西區區議會會議出現有政府官員不滿區議員立場而離場，故會安排先討論所有民生議題，最後才處理涉及有政治成分的動議，避免因官員離場而導致會議無法進行。