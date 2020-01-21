上周日中環集會爆衝突　3青年涉藏錘仔螺絲批被控

有團體上周日(19日)在中環舉辦集會，之後遭警方腰斬及爆發警民衝突，事後多人被捕，其中3人被控「管有適合作非法用途的工具並意圖用作非法用途使用」罪，今(21日)被解往東區法院分兩案提堂，3名被告暫時毋須答辯，案件現分別押後至3月17日及18日再訊，等警方進一步調查，期間各准以2000至3000港元保釋，但須遵守不得離港等保釋條件。

首案被告林乘風(26歲，地盤工人)被控於2020年1月19日，在香港中環畢打街環球大廈外，管有扳手、錘仔、防彈插板、頸套、手套、防毒面具、護目鏡、生理鹽水等工具，意圖將其作非法用途，其案件押後至3月18日再訊。

另一案的兩名被告分別是林海揚(22歲，科大學生)，被控於同日在香港中環域多利皇后街皇后大道中交界，管有螺絲批、扳手、錘仔、黑色帽、口罩、生理鹽水等工具，意圖將其作非法用途。陳志良(23歲，無業)則被指在同日同地管有螺絲批、扳子、鉗、黑色外套、口罩、電筒等工具，意圖將其作非法用途。二人案件押後至3月17日再訊。