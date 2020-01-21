核對程序僅以身份證記錄出入境　申訴署促社署改善

現時領取綜援及高齡津貼等公共福利金的人士設有離港限制，社會福利署與入境事務處之間有機制核對出入境紀錄。不過，申訴專員公署主動調查發現，社署只會向入境處提供相關人士的身份證號碼，變相市民若以身份證以外的旅行證件出或入境，便無法查核其出入境的準確紀錄，導致無法確保該人士是否符合相關的居港規定及離港寬限。公署促請社署必須改善現行的「定期核對程序」。

綜援申請人必須在港住滿1年，同時在申請日前不可離港超過56天，而離港寬限為每年60至180日不等，如申領人的離港總日數超過規定，會被扣減資助金額。福利金申請人則必須已成為香港居民最少7年，並在申請前連續居港最少1年，其離港寬限為305天。

社署自1990年初起透過「定期核對程序」，與入境處核實相關市民是否符合居港規定或離港寬限。但公署曾接獲投訴，有長者只曾離港數天，已被社署列為不符合居港規定，其後才發現該名長者因離港時以身份證出境，但回港時以其他旅行證件入境，令其欠缺入境紀錄。公署認為，個案顯示「定期核對程序」未能準確查核申請人的離港日數，有必要改善。

在公署敦促改善後，社署本月開始優化程序，現時已涵蓋由入境處簽發的旅行證件，相關優化措施會逐步涵蓋由其他國家或地區簽發的旅行證件。