國泰職員不滿無理解僱提告　官指待刑事調查完成再訊

國泰港龍航空一名前乘務長疑因牽涉飛機上氧氣瓶漏氣事件遭解僱，早前入稟勞資審裁處，指控資方未給予任何理由，屬無理解僱，申索最少1年工資賠償，並爭取復職。案件今日(21日)第一次提堂，署理主任審裁官何慧縈指案件牽涉刑事案件，或會影響聆訊結果，決定無限期押後此案，直至所有刑事調查及程序完結。

鑑於資方早前於一宗勞資糾紛的案件中寄漏文件，前乘務長葉燕婷於庭上要求檢查法庭文件，與其持有文件有否分別。資方隨即向法庭表示若文件出現錯漏，「可能喺佢自己唔見呢」。

葉曾於去年9月21日牽涉刑事案件，她於庭外指出當日於飛機上工作時，忽然聽到奇怪聲音，經檢查後發現一個氧氣瓶漏氣，故找來另一同事檢查並見證。葉指當日抵港後未有警員上機調查，資方亦同意機組人員離開，惟下機後數小時後，葉即收到警方來電錄取口供，並要求她兩天後到警署協助調查。

葉續指，資方隨後要求涉事機組人員於同日下午回公司交代情況，期間曾問及葉的政治立場及與其他組員的關係，並於翌日正式解僱葉。她指，當時資方接二連三爆出氧氣瓶漏氣事件，工會亦曾去信詢問氧氣瓶的製造及使用情況，惟資方未有作出回應，並解僱2名包括葉在內的機組人員，「好難唔(把解僱)聯想到(與案件)有關」。葉強調案件尚未完成調查，資方解僱她後僅表示「唔可以話畀你聽」，影響其工作聲譽，「可能航空界唔會再請我」，期望可藉此討回公道。