港大推算武漢有1343宗肺炎確診個案　北京最高危

武漢肺炎疫情擴散至多國，農曆新年假期將成疫情流入香港高峰。香港大學醫學院今(21日)發表關於武漢新型冠狀病毒於春運期間國內與國際可能傳播程度的實時即時預報，利用過去半個月的疫情發展，以數學模型推算武漢可能有1343宗確診個案，而北京、上海、重慶、廣州及深圳是最高危，估計上述省市約有10至17宗個案，並推測香港目前應該暫未有個案。

世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉表示，傳統的疫情推算做法是利用當地爆發宗數來推測傳播至其他省市或外國的可能性，但此做法往往有時間滯後，對防疫無幫助，因此港大調轉推算方式，利用目前4宗海外確診個案估算武漢目前應有約1343宗確診個案，而多個國內省市分別均已有確診個案，當中北京最高危，估算有17宗，上海有15宗，深圳有10宗。

港大又利用去年上半年武漢市民外遊或到訪其他省市的數據，指如果各地的體溫檢測或防疫措施在有效執行的前設下，新春期間即年初一(25日)至初七(31日)，疫情應該會受控，北京、上海或重慶、廣州及深圳估算只會各得2宗確診個案，而香港理應仍然是零個案。他又指出，港大推算目前武漢會是唯一有疫症傳播能力的爆發地區。至於會否出現「超級播毒事件」，他指目前仍無法在數學模型中推算。

梁又說，為讓大家更掌握武漢肺炎疫情最新發展，港大會定期發布其研究報告，明日(22日)及後日(23日)會分別解構疫情人傳人的情況，以及臨床嚴重性及死亡率。他又指港大利用流行病學數學模型作疫情發展即時估算，並會製成Online App放上網讓大家閱覽。

被問到港府目前的防疫措施是否足夠，梁卓偉認為港府抗疫防控算是做得足夠，並認為大家應該要公道，勿將抗疫與政治考慮掛鈎。他又認為，港府防控已逐步加強，直言世界上無任何一個防疫措施百分百有效，一定會有漏網之魚，但只要港府在防疫上處於高度戒備，估計疫情可大幅受控。