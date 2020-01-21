區諾軒涉以大聲公襲警表證成立　押明日結案陳詞

去年7月8日凌晨在旺角警民衝突期間，時任立法會議員區諾軒被指用「大聲公」敲打一名警員的長盾，以及用「大聲公」講話致一名警司右耳受損。區早前否認2項襲警罪，案件今日(21日)在九龍城法院續審。裁判官最終裁定表證成立，被告不作自辯，亦不傳召證人，控辯雙方將於明日(22日)作結案陳詞。區在庭外重申，當時並無襲警意圖，整個拘控過程為他及家人帶來壓力，他亦憂慮案件會連累其任教的大專生。

區諾軒被控於當日約凌晨零時30分，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪；另於相若時分，在彌敦道與咸美頓街交界襲擊警司高振邦。

高振邦今接受盤問，對辯方指被告想透過揚聲器說話，是想引起他的注意，而被告的「大聲公」大部分時間都向上，並非向着他，高不同意，指現場雖然環境嘈雜，認同或需要揚聲器協助，「但唔係隊埋落耳仔度」。

為高振邦診斷及撰寫醫療報告的東區醫院副顧問醫生黃宇暉作供，控方欲以專家證人身份傳召，但辯方以未確立專家身份為由反對，稱專業證人與專家證人有別。黃承認自己沒有耳鼻喉專業資格，但有家庭醫學專業背景。

黃指出，為高檢查時，發現他在4000及2000赫茲範圍，聽力分別損失30及25分貝，即在相關音頻中，需要以較一般大聲的聲音才聽到，遂診斷為急性聽力損失。黃稱是由高振邦口中得知他過往沒有耳部受傷的病歷。而對於聽力測試結果，是否脗合高指被「大聲公」所傷的說法，黃稱不適合評論。